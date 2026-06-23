Belediyelerde “arınma” hazırlığı

Ekrem İmamoğlu’na siyasi çizgi açısından en yakın olan eski belediye başkanları arasında Murat Çalık (Beylikdüzü), Rıza Akpolat (Beşiktaş), Sinem Dedetaş (Üsküdar ) ve Resul Emrah Şahan (Şişli) öne çıkıyor. Dört isim yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanıyor. Büyükşehir ölçeğinde siyasi yakınlığıyla bilinen isimler arasında Zeydan Karalar (Adana) ile Vahap Seçer de (Mersin ) yer alıyor. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de mercek altında olduğu belirtiliyor.