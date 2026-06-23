Belediyelerde “arınma” hazırlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti içindeki yeniden yapılanma sürecinde yerel yönetimlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yürüttüğü öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun, belediyelerin önemli bir bölümünün adaylık süreçlerinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etkili olduğu görüşünü taşıdığı ve bu nedenle bazı belediye yönetimlerine mesafeli yaklaştığı belirtiliyor.
YERELDE YENİDEN YAPILANMA
Kılıçdaroğlu’nun, haklarında adli süreç yürütülen başkanların yanı sıra bu isimlerle yakın siyasi ilişki içerisinde bulunduğunu değerlendirdiği bazı başkanlarla da yolların ayrılmasını istediği ifade ediliyor. Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimlerde kapsamlı bir arınma ve yeniden yapılanma sürecini gündemine aldığına dikkat çekiyor. CHP kulislerinde, önümüzdeki dönemde bazı başkanlar hakkında disiplin süreçlerinin işletilebileceği konuşuluyor.
8 başkan listede
- Ekrem İmamoğlu’na siyasi çizgi açısından en yakın olan eski belediye başkanları arasında Murat Çalık (Beylikdüzü), Rıza Akpolat (Beşiktaş), Sinem Dedetaş (Üsküdar ) ve Resul Emrah Şahan (Şişli) öne çıkıyor. Dört isim yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanıyor. Büyükşehir ölçeğinde siyasi yakınlığıyla bilinen isimler arasında Zeydan Karalar (Adana) ile Vahap Seçer de (Mersin ) yer alıyor. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de mercek altında olduğu belirtiliyor.