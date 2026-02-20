Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince

Afyonkarahisar Valiliğine

Uşak Valisi

Naci Aktaş

,

Hakkari Valiliğine

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü

İbrahim Taşyapan,

Uşak Valiliğine

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Serdar Kartal,

Erzurum Valiliğine

Gümüşhane Valisi

Aydın Baruş

ve

Gümüşhane Valiliğine

Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Cevdet Atay