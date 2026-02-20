Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valiliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince
Afyonkarahisar Valiliğine
Uşak Valisi
Naci Aktaş
,
Hakkari Valiliğine
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
İbrahim Taşyapan,
Uşak Valiliğine
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Serdar Kartal,
Erzurum Valiliğine
Gümüşhane Valisi
Aydın Baruş
ve
Gümüşhane Valiliğine
Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Cevdet Atay
'ın ataması yapıldı.
