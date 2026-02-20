Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ilin valisi değişti

07:5820/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valiliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince
Afyonkarahisar Valiliğine
Uşak Valisi
Naci Aktaş
,
Hakkari Valiliğine
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
İbrahim Taşyapan,
Uşak Valiliğine
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Serdar Kartal,
Erzurum Valiliğine
Gümüşhane Valisi
Aydın Baruş
ve
Gümüşhane Valiliğine
Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Cevdet Atay
'ın ataması yapıldı.
#Resmi Gazete
#İbrahim Taşyapan
#Naci Aktaş
#Cevdet Atay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazanın ikinci günü sahur saati: Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak? 20 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri