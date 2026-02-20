Yeni Şafak
Yeni Başsavcı Fatih Dönmez oldu

20/02/2026, Cuma
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven de Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı. HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını dünkü toplantısında sonuçlandırdı. Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

BEYKOZ’DA DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi. Harun Bulut’tan boşalan koltuğa ise, Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk atandı. Kritik davalara ev sahipliği yapan Silivri’de görev değişikliği yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda görevlendirilirken, Barış Kurt ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı vekili olurken, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine tayin edildi.




