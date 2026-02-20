Yeni Başsavcı Fatih Dönmez oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı. HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını dünkü toplantısında sonuçlandırdı. Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.