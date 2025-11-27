Beş milyon dosyada uzlaşma

Muhalefet milletvekillerinin “basın özgürlüğü endeksleri” üzerinden yönelttiği eleştirileri yanıtlayan Tunç, Türkiye’nin bu listelerde İsrail’in altında gösterilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Tunç, “Son iki yılda 250’nin üzerinde gazetecinin hayatını kaybettiği İsrail’in basın özgürlüğünde Türkiye’nin üstünde gösterilmesi doğru olabilir mi?” diye sordu. Bu tabloların, “belirli çevrelerin Türkiye karşıtı algı oluşturmaya yönelik çalışmaları” olduğunu belirten Tunç, endeksleri hazırlayan bazı kuruluşlara bağış yapan devletlerin listelerde daha üst sıralarda yer aldığına dikkat çekti. Bu listelerin objektif kriterlerle hazırlanmadığını ifade etti.

SUÇA SÜRÜKLEYEN NEDENLER

Komisyonda suça sürüklenen çocuklara ilişkin soruları da yanıtlayan Tunç, Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesine atıf yaptı. Tunç, mevcut sistemde 12 yaşından küçük çocuklara ceza verilmediğini, 12–15 yaş grubunda yarı oranda, 15–18 yaş arasında ise üçte bir oranında indirim uygulandığını hatırlattı. Konunun yalnızca ceza tartışmasına indirgenemeyeceğini vurgulayan Tunç, “Öncelikle bizim dikkate almamız gereken suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak. Asıl suçlu olan suça sürükleyen nedenlerdir, bu nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak lazım” dedi.

KİRACI VE EV SAHİPLERİ DE ANLAŞTI

“Kira uyuşmazlıklarında hakem heyeti kurulabilir mi” sorusuna yanıt veren Tunç, kira anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sisteminin zaten devrede olduğunu hatırlattı. Uygulamanın 1 Eylül 2023’ten bu yana yürürlükte olduğunu söyleyen Tunç, kira konusunda arabuluculuğun önemli bir yükü hafiflettiğini vurguladı. Tunç, bugüne kadar 144 bin 695 dosyada uzlaşma sağlandığını, böylece 289 bin 390 kiracı ve ev sahibinin adliyeye gitmeden anlaşmaya vardığını belirtti. Genel tabloya ilişkin de bilgi veren Tunç, “2013’ten bu yana yaklaşık 8 milyon civarında dosya arabulucunun önüne gitti, 5 milyona yakını anlaşmayla sonuçlandı” dedi.











