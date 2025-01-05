Beş yaşındaki Deniz'i öldüren 'diş tedavisi': Dehşete düşüren 'hata' Adli Tıp raporunda

Olay, 2023 yılının kasım ayında meydana geldi. Elena (34) ve Aydın Sönmez (35) çifti, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi.

Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı.