Beş yıl önce denize açıldıktan kayboldu: Yakınları soruşturmanın yeniden başlatılmasını istedi

“Bugüne kadar kapsamlı arama çalışmaları yapıldı. Deniz, Suriye’den Alanya’ya kadar tarandı. Ancak ne sırt çantasına, ne botuna ne de kendisine ait herhangi bir iz bulundu. Bugüne kadar denizde kaybolan birçok kişi mutlaka bulunmuştur. Benim oğluma ait tek bir parça bile yok. Bu durum bende ciddi şüpheler uyandırıyor. Oğlumun denize hiç inmediğini düşünüyorum. Olay ne olduysa kayalık alanda gerçekleşti.”