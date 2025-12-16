Beş yıl önce denize açıldıktan kayboldu: Yakınları soruşturmanın yeniden başlatılmasını istedi

Ali Nail Gündoğan beş yıl önce denize açıldıktan sonra kayboldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 yıl önce botuyla denize açıldıktan sonra kaybolan ve bir daha izine rastlanmayan Ali Nail Gündoğan'ın ailesi olayın yeniden soruşturulmasını istedi.
31 Aralık 2020'de Defne ilçesinden Samandağ'a gelen Ali Nail Gündoğan, bot ile denize açıldı. O dönem 23 yaşında olan Gündoğan, botuyla birlikte denizde kayboldu. Bölgede geniş çaplı başlatılan arama çalışmasında sonuç alınamadı. Geçen 5 yılda Gündoğdu'ya ilişkin hiçbir ize rastlanılmaması yakınlarını büyük kedere boğdu
. Geniş çaplı arama çalışmasında hiçbir emareye ulaşılmamasının normal bir durum olmadığını savunan baba Cumali Gündoğan, oğlunun denizde kaybolduğuna inanmadığını dile getirdi. Cumali Gündoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Bugüne kadar kapsamlı arama çalışmaları yapıldı. Deniz, Suriye’den Alanya’ya kadar tarandı. Ancak ne sırt çantasına, ne botuna ne de kendisine ait herhangi bir iz bulundu. Bugüne kadar denizde kaybolan birçok kişi mutlaka bulunmuştur. Benim oğluma ait tek bir parça bile yok. Bu durum bende ciddi şüpheler uyandırıyor. Oğlumun denize hiç inmediğini düşünüyorum. Olay ne olduysa kayalık alanda gerçekleşti.”
Olay gecesi oğlunun yanında bulunan arkadaşının ifadelerinin de çelişkili olduğunu öne süren Gündoğan
, “Arkadaşı, olay gecesi 73 metre ilerideki kayalıkta sabaha kadar uyuduğunu söylüyor. Bu vicdanen beni rahatlatmıyor. Oğlumun üzerinde iki cep telefonu vardı. ‘Suya düştü mü?’ diye sorduğumda, ‘Hayır, düşmedi’ dedi. Eğer iki telefonu varsa neden yardım istemedi, neden kimseyi aramadı? Oğlum yüzmeyi bilen biriydi. Denizde olsaydı neden atlamadı, neden hiçbir iz bırakmadı?”
diye konuştu.
'CİMER ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNDUM'
'CİMER ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNDUM'
Cumali Gündoğan, olayın adli boyutunun yeterince araştırılmadığını savunarak,
“CİMER üzerinden başvuruda bulundum. Devletin bu noktada süreci yürütmesi gerekirken gerekli adımlar atılmadı. Kendi imkânlarımla topladığım bilgileri savcıya sundum. Ancak bana ‘Bundan bir şey çıkmaz’ denildi. Bu da bende daha büyük soru işaretleri oluşturdu. Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse, bundan haberdar mı olunuyor?”
ifadelerini kullandı.
Yetkililere çağrıda bulunan Gündoğan
, “Yaklaşık 15 gün önce denizde kaybolan bir vatandaşımız Kıbrıs’ta bulundu. Ölü ya da sağ, bir şekilde bulunuyorlar. Benim oğluma ait ise 5 yıldır tek bir iz yok. Sayın Valimize, savcılarımıza ve belediye başkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu dosyaya bir el atın. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Her geçen gün acımız büyüyor”
dedi.
'BİZ AĞABEYİMİZİ GERİ İSTİYORUZ'
'BİZ AĞABEYİMİZİ GERİ İSTİYORUZ'
Ali Nail Gündoğan’ın kardeşi Esin Gündoğan da ailesinin yaşadığı belirsizliğin ağır bir yük olduğunu dile getirerek,
“Ağabeyim, 30 Aralık 2020 tarihinde Samandağ çevresi sahilinde botuyla denize açıldıktan sonra kayboldu. Ya da bize söylenen bu. Gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. O günden bu yana babamın yanında dimdik durmaya çalışıyorum. Ancak bugüne kadar somut bir yardım göremedik”
diye konuştu.
Umudunu kaybetmek istemediğini vurgulayan Esin Gündoğan,
“Bu saatten sonra bir fayda olur mu bilmiyorum ama yine de dosyanın yeniden ele alınmasını istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz; lütfen bu olaya bir kez daha bakılsın. Ağabeyimin başına ne geldiyse ortaya çıkarılsın. Biz ağabeyimizi geri istiyoruz, başka hiçbir isteğimiz yok”
ifadelerini kullandı. (DHA)
#Hatay
#Kayıp
#Samandağ