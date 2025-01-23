Beşiktaş'ta korkunç olay: 2 kardeş prefabrik yapıda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde Efe Y, kardeşi Mesut Y. ve arkadaşları olduğu öğrenilen H.A, boş arsadaki prefabrik yapıda ısınmak amacıyla ateş yaktı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.