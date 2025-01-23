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Beşiktaş'ta korkunç olay: 2 kardeş prefabrik yapıda ölü bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay: 2 kardeş prefabrik yapıda ölü bulundu

10:3823/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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Kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta boş arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal sobasında ateş yakıp yatan kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu.

Beşiktaş'ta tek katlı prefabrik yapıda 2 kardeş ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde Efe Y, kardeşi Mesut Y. ve arkadaşları olduğu öğrenilen H.A, boş arsadaki prefabrik yapıda ısınmak amacıyla ateş yaktı.


Bir süre sonra uyuyan H.A, uyandığında arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Dumandan zehirlendikleri tespit edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.


H.A'nın bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekibi yerde yatan 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis uyuşturucu madde buldu.

Kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



#Beşiktaş
#Levent
#ÖLÜM
#prefabrik

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