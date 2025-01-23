Beşiktaş'ta korkunç olay: 2 kardeş prefabrik yapıda ölü bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta boş arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal sobasında ateş yakıp yatan kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu.
Beşiktaş'ta tek katlı prefabrik yapıda 2 kardeş ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi'nde Efe Y, kardeşi Mesut Y. ve arkadaşları olduğu öğrenilen H.A, boş arsadaki prefabrik yapıda ısınmak amacıyla ateş yaktı.
Bir süre sonra uyuyan H.A, uyandığında arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını gördü.
Dumandan zehirlendikleri tespit edildi
Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.
H.A'nın bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.