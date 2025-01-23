İmamoğlu Belediye başkanının aracına silahlı saldırı

İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A. iddiaya göre, sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından olaya karıştığı öne sürülen bir şüpheliyi Kozan ilçesinde gözaltına aldı.

Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.