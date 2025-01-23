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İmamoğlu Belediye başkanının aracına silahlı saldırı

İmamoğlu Belediye başkanının aracına silahlı saldırı

10:2823/01/2025, Perşembe
IHA
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Saldırıya karıştığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı
Saldırıya karıştığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de bulunduğu belediye personelinin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı, işten çıkarıldığı belirtilen eski belediye çalışanı A.A.'nın düzenlediği iddia edildi. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.


İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A. iddiaya göre, sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından olaya karıştığı öne sürülen bir şüpheliyi Kozan ilçesinde gözaltına aldı.


Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.




#Adana
#Belediye Başkanı
#Kasım Karaköse

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