Beykoz'da denizde can pazarı: Dokuz kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu
Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtını bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Can pazarının yaşandığı olayda çevredeki balıkçı tekneleri yardıma giderek, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizdekiler teknelere çıkarılarak kurtarılırken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay geçen pazar akşam saatlerinde Riva'da meydana geldi. İddiaya göre denize açılan ve içinde bir aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu.