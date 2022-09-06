Gündem Beyoğlunda bir ilk Gıda ve yemek artıkları hayvan mamasına dönüştürülecek
İSTANBUL

Beyoğlu'nda bir ilk: Gıda ve yemek artıkları hayvan mamasına dönüştürülecek

Geri dönüşüm çalışmalarıyla Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan belediyelerden biri olan Beyoğlu Belediyesi, geri dönüşüm konusunda bir ilke daha imza attı. Gıda ve yemek artıklarının hayvan mamasına dönüştürülmesini sağlayan özel üretim makinalar ilk kez Beyoğlu’nda kullanıma sunuldu.

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Haber Merkezi İHA
Beyoğlunda bir ilk: Gıda ve yemek artıkları hayvan mamasına dönüştürülecek
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında, makinaların nasıl çalıştığı incelendi.

Kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi adına yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi kapsamında Beyoğlu Belediyesi bugün bir ilke imza attı. Beyoğlu’nda bulunan otel, restoran, kafe gibi işletmelerin yemek ve gıda atıklarının toplanarak mamaya dönüştürülmesini sağlayan özel üretim makinaların tanıtımı yapıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında, makinaların nasıl çalıştığı incelendi.

"Her atık çöp değildir"

Başkan Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu’nda bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Bize emanet edilen canların hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi konusunda bir çalışma başlatıyoruz. Her atık çöp değildir anlayışıyla israfın olduğu dünyamızdaki, Türkiye’mizdeki yemek atıklarının dönüştürülmesi konusunda bir çalışmaya imza atıyoruz. Özellikle geri dönüşüm konusunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve eşi her gün bir tasarrufta bulunuyorlar. Beyoğlu Belediyesinin birinci sınıf geri dönüşüm belgesi olan atık getirme merkezinde zaten daha önce de ürettiğimiz ürünler vardı. Türkiye’de yılda yaklaşık 25 milyon ton gıda israfı olduğunu düşünürsek, hizmet sektörünün olduğu Beyoğlu’nda otellerimizden, lokantalarımızdan yemek atıklarının toplanarak 16 saat gibi bir zaman diliminde mamaya dönüştürülmesi insanlık için büyük bir gelişmedir. Bugün Beyoğlu Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da belediyemizin mutfağı ve yemekhanesinde, lokantalar ve restoranlarla ve diğer turizm sektöründeki mekanlarla işbirliği yapmak suretiyle bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Beyoğlu’nda hayvanların mama ihtiyacını karşılıyoruz. Artık yemek atıklarından üretilen bu mamayla da Beyoğlu’nun hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamış olacağız. Bizim evlerimizde ürettiğimiz yemek atıkları artık mamaya dönüştürülmüş bir şekilde bize emanet edilen canlara ulaşacak. Beyoğlu’nda yine bir ilke başlayacağız, belediyemizin personelini bu anlamda tebrik ediyorum. Yemek atıklarının mamaya dönüştüğü bu sistemi hep birlikte Beyoğlu’nda yaygınlaştıracağız. Mama Makinası 4 üniteden oluşuyor. Fermantasyon dediğimiz aşamadan sonra yemek atıkları mamaya dönüşüyor" şeklinde konuştu.

İHA

Yönetim kurulu başkanı Esra Cevahir, “Mama makinası dünyada ilk defa hem mama hem kompost yapan tamamen yerli ve bizim üretimimiz Türk malı ve gururla söylediğimiz bir makinadır. Kompost için de mama için de yüzde 70 civarı bertaraf olur. Geri kalanı net üründür. Mesela şu an bu makinadan 70 kilogramlık bir mama elde ettik. Başkanımızın da dediği gibi belediyelerimizin artık bu makinayla mama masrafı kalmayacak duruma gelecek” dedi.

İHA

Ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız makinayı test etti. İlk kez Beyoğlu’nda kullanıma sunulacak olan projenin kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. Proje sayesinde hem gıda ve yemek atıklarının çöpe gitmeyeceği hem de hayvanların mama ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Yeşilbaş KADEME'yi ziyaret etti
GÜNDEM
Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Yeşilbaş KADEME'yi ziyaret etti

Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
FOTOĞRAF 14
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Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı.
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Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı.
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Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk.
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Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette.
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Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak.
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Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu.
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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek.
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Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı.
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Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti.
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Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor.
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Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor.
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Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.
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İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı.
Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı.
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