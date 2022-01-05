Gündem Bilal Erdoğandan CHPli Özele tepki Orta Çağ karanlığı dedikleri kendi karanlıkları
MALATYA

Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Orta Çağ karanlığı dedikleri kendi karanlıkları

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulundu. Kur'an kurslarına 'Orta Çağ zihniyeti' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Orta Çağ karanlığı dedikleri var ya kendi karanlıkları, Orta Çağ karanlığı Müslümanların aydınlığı, bundan bile haberi yok. Orta Çağ Batı'nın karanlığıdır " diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bilal Erdoğandan CHPli Özele tepki: Orta Çağ karanlığı dedikleri kendi karanlıkları
Bilal Erdoğan

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Malatya İl Temsilciliği binasının açılışına katıldı.

Erdoğan, TÜGVA'nın Malatya'da gençlerin hoşça vakit geçirebileceği mekanlar oluşturduğunu, anne babaların çocuklarını TÜGVA'ya emanet ederken gözlerinin arkada kalmadığını, çocukların burada kitap okuma grupları oluşturduğunu ve sportif, kültürel aktivitelerin içinde olduklarını belirterek, bilimsel merakı olan gençlerin projelerde yer aldığını, 3 boyutlu yazıcı ile tanıştıklarını, kendi tasarladıkları objeleri 3 boyutlu yazıcıdan çıkardıklarını ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını söyledi.

Erdoğan, TÜGVA'nın icathanelerinin Türkiye çapında TEKNOFEST'e birçok ekip gönderdiğini belirterek, "Birçok başarılar aldığını görüyoruz, biliyoruz, söylüyoruz. Onun için Türkiye Gençlik Vakfı Türk gençliğinin geleceğini daha aydınlık yapmak için çalışıyor, bu kadar basit. Bunu sağa sola çekmeye çalışanlar var. Bunu sağa sola çekmeye çalışanlara sorsanız 'sen peki gençlik için ne yapıyorsun' deseniz hiçbir cevap veremezler maalesef. Biz gençliğimizle, neslimizle, geleceğimizle ilgili dertli insanlar olarak TÜGVA'mıza destek veriyoruz, Türkiye Gençlik Vakfını yöneten genç kardeşlerimle, bu dert etrafında bir araya gelmiş kardeşlerim ve Allah'ın izni ile. Bakın TÜGVA'daki kardeşlerime sesleniyorum. TÜGVA'nın ne olduğunu, Türkiye'ye sizin bizzat anlatmanız lazım. Çünkü ben anlatsam olmaz. Bizim söylediğimizi sağa sola çekmeye çok mahirler. Buralara gelip giden siz gençlerimizin buraya niye geldiğinizi anlatmanız lazım." dedi.

"ORTA ÇAĞ KENDİ KARANLIKLARIDIR"

"Buradan ne anladığınızı anlatmanız lazım, burada ne bulduğunuzu anlatmanız lazım ki bunlar da ağızlarının payını, cevaplarını hakkıyla alsınlar." ifadelerini kullan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Yani Kur'an kurslarına saldıranlar zamanında Kur'an kurslarını kapatanlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaşındaki çocuklarımız için oluşturduğu okul öncesi kurumları hedefe koyanlar, bundan önce imam hatipleri hedefe koyanlar şimdi imam hatip lisesi mezunlarından geçen sene üniversite sınavlarında ilk bine giren kardeşimizin sayısı 380'i bulmuş. Yani işte Orta Çağ karanlığı dedikleri var ya kendi karanlıkları, Orta Çağ karanlığı Müslümanların aydınlığı be, bundan bile haberi yok. Orta Çağ Batı'nın karanlığıdır " diye konuştu.

CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Çağ dışı olan senin faşist zihniyetin!
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Çağ dışı olan senin faşist zihniyetin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Bre gafil!
OYNAT 04:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Bre gafil!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi eğitimiyle ilgili sözlerine 'Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin! Asıl gerici olan Ortaçağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi at gözlüğüyle bakanlardır' ifadelerini kullandı.
Katarda 11ler belli oldu

Katar'da 11'ler belli oldu

​Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Devler Liginde oynamak istiyorum

'Devler Ligi'nde oynamak istiyorum'

Trabzonspor'un yeni transferi Visca'dan önemli mesajlar.
Vaka sayısı 70 bine dayandı

​Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Antalya'da <br>kan donduran olay

Antalya'da
kan donduran olay

Tartıştığı kadını öldürdü, çeyiz sandığında sakladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'da konutunda ziyaret edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.