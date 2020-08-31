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Gündem Binali Yıldırım memleketi Erzincandaki Karasu Nehrinde rafting yaptı, nehirde yüzdü
POLİTİKA

Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı, nehirde yüzdü

Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı, nehirde yüzdü

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah (Eğin) ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı. İki saat süren raftingin ardından konuşan Yıldırım, Kemah bölgesinde hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla rafting yapabileceğini ifade etti. Su sporları ve doğa sporlarının yanı sıra Erzincan’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu söyleyen Yıldırım, herkesi Erzincan’a beklediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Bota binerek kürek çeken Binali Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.
Bota binerek kürek çeken Binali Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.

Erzincan Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve bazı kurum müdürleriyle Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ne geldi.

Yıldırım ve beraberindekiler, bölgedeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmeden önce rafting rehberinden bu spora ilişkin bilgi aldı.

AA
Kentte bulunan rafting kulüplerinden oluşan 6 bottaki sporcular da Yıldırım ve beraberindekilere eşlik etti.

Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.

Yıldırım, nehrin hızlı akan bölgelerinde kürek çekerken durgun sularının olduğu bölgede ise zaman zaman yüzdü.

AA
Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.

  • Kentte bulunan rafting kulüplerinden oluşan 6 bottaki sporcular da Yıldırım ve beraberindekilere eşlik etti.

Yıldırım, rafting sonrası yaptığı açıklamada, raftingi, bu sporu daha önce hiç denememiş kişilerin bile rahatlıkla yapabileceklerini söyledi.

AA
Ardından bota binerek kürek çeken Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yaptı.

Karasu Nehri'nde rafting etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

  • "Bu güzel sporu yapmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ülkemizin, doğamızın zenginliklerinden faydalanmak için burada her şey var. Su sporları, doğa sporları var ve yamaç paraşütünden kanyon taş yol trafiğine kadar her şey var. Eğin'den İliç Eriç kanyonuna, Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'nden kültürel zenginliklerinin yer aldığı Munzur Ergan Kayak Merkezi ve Keşiş dağlarındaki yedi göller bölgesine kadar bütün ziyaretçiler için çok güzel zengin turizm imkanları var."

Binali Yıldırım yayladan çağrıda bulundu
OYNAT 02:05
Binali Yıldırım yayladan çağrıda bulundu
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yıldırım videoda tüm vatandaşları ve doğa aşıklarını Erzincan'daki Dumanlı Yaylası'na davet etti.



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