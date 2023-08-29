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Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması: Biz sıramızı savdık

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olup olmayacağına ilişkin konuştu. Sırayı savdığını belirten Yıldırım, "Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok" dedi.

10:45 . 29/08/2023 Salı
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yerel seçimlerde İBB adayı olmayacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yerel seçimlerde İBB adayı olmayacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, önümüzde mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İBB adayı olup olmayacağı merak ediliyordu.

'Böyle bir düşüncem yok'

Konuya ilişkin Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Yıldırım,
"Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim"
dedi.

'AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil'

Selvi, AK Parti'nin İBB Başkanı adayının kim olacağına ilişkin olarak ise şunları yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları için muhtemel isimler yazılıyor. Bunların arasında gerçekten o göreve layık insanlar var. Ama AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil. Belki bu isimlerden biri aday olarak gösterilecek ya da sürpriz bir isim aday olacak. Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmiyoruz."


#Binali Yıldırım
#AK Parti
#İBB
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