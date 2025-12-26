Bingöl'de DEAŞ operasyonu: Aranan şüpheli tutuklandı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranması bulunan ve yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "TEM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü olarak, çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi.