Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Bingöl'de DEAŞ operasyonu: Aranan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de DEAŞ operasyonu: Aranan şüpheli tutuklandı

23:3926/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
DEAŞ üyeliğinden aranan şüpheli Bingöl’de yakalandı.
DEAŞ üyeliğinden aranan şüpheli Bingöl’de yakalandı.

Bingöl’de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, “DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranması bulunan bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranması bulunan ve yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "TEM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü olarak, çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi.



#Bingöl
#Terör Örgütü
#DEAŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Berat gecesi hangi gün? Fazileti ve ibadetleri