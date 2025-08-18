Yeni Şafak
Bingöl'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

22:4318/08/2025, Pazartesi
AA
Sürücü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Sürücü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Bingöl’de Saray Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bingöl'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

A.B. (52) idaresindeki 12 ACE 654 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Hastane Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan K.K'ye (65) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.


