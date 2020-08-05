Bir evden 3 kamyon çöp çıktı: Mahalle sakinleri şikayetçi

Mersin Üçocak Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan ve barakaya dönüşen ev Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ile Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından temizlendi. Evin temizlenmesi noktasında mahalle sakinleri dilekçe ile başvuruda bulundu. Ekipler yıkılmak üzere olan evin bahçesine girebilmek ve biriken tonlara çöpü topladı.

DHA Mersin'deki metruk evden önce ağaçlar budandı.

Öncelikle bahçedeki ağaçları budayan belediye ekipleri evin içine ve avluya dağılmış olan tonlarca çöpü, ekmek artıklarını, evsel ve inşaat atıkları ile binlerce pet şişe ve ahşap parçalarını toplayıp kamyonlara yükledi. Evin sahibinin ise yaşlı bir kadın olduğu ve geçen haftalarda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AA Mahalle Muhtarı çöplerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Üçocak Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu ekiplerin çalışmasını izleyerek evde bulunan çöpler nedeniyle fareler ve haşerelerin cirit attığını dile getirdi. Bu durumun halkın sağlığı açısından tehdit olduğunu belirtti.

Topladıkları imzalar sonrası belediye ekiplerince çöp evin temizlendiğini belirten Gündoğdu, "Talebimiz üzerine Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, Çevre-Koruma ile Park-Bahçeler ekiplerini gönderdi. Duyarlılığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayrıca mahalle sakinleri ve özellikle de çocukların can güvenliği açısından tehlike yaratan evin ve çevresindeki eski yapıların yıkılması için de gerekli yasal süreç başlatıldı.

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