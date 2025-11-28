Yeni Şafak
Bir gıda zehirlenmesi kabusu daha: İstanbul'da ortaokul öğrencileri hastaneye kaldırıldı

20:0428/11/2025, Cuma
IHA
Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. (Foto: Arşiv)
İstanbul'da bir ortaokulun kantininden yemek yiyen öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle okul idaresine başvurdu. Öğrenciler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, okul kantininde yemek yedikten sonra rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ndeki bir ortaokulun kantininde yiyecek alan öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalenin ardından öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor.



