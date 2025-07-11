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Bir milyonluk ziynet eşyası çaldılar: Kaçmaya çalışırken yakalandılar

Bir milyonluk ziynet eşyası çaldılar: Kaçmaya çalışırken yakalandılar

14:4211/07/2025, Cuma
IHA
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Kuyumcu sahibinin durumu fark etmesinin ardından Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kuyumcu sahibinin durumu fark etmesinin ardından Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 yabancı uyruklu şüpheli, Gürcistan'a kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Suşehri ilçe merkezinde meydana geldi. Bir kuyumcuya müşteri gibi giren iki kişi, yaklaşık yarım saat içeride kaldı. Bu süre içerisinde ziynet eşyalarını el çabukluğuyla yanlarında getirdikleri imitasyonlarla değiştiren şüpheliler, olay yerinden otomobille uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kuyumcu sahibinin durumu fark etmesinin ardından Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Gürcistan plakalı olduğu tespit edildi.


Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu aracın Artvin üzerinden Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi. Konuyla ilgili Rize ve Artvin Emniyet Müdürlükleri ile Sarp Sınır Kapısı'na bilgi verildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu şüpheliler K.N., A.D. ve A.N., çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte sınır kapısına ulaşamadan yakalandı.




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