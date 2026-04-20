Bir rozet, bir hitabe, bir ömürlük emanet: Bakan Fidan’dan ADF Youth’ta gençlere adanmışlık çağrısı

17:4120/04/2026, الإثنين
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "ADF Youth" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "ADF Youth" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gelecekteki diplomasi süreçlerine katkıda bulunmalarının önemine vurgu yapan Bakan Fidan, bu tür etkinliklerin gençlerin seslerini duyurması açısından önemli olduğu belirterek bayrak rozeti ve adanmışlığa dair mesaj veren bir hitabeyi gençlere hediye etti.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nin iletişim sponsoru olduğu, bu yıl 5’incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” ana temasıyla Antalya’da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ADF 2026 kapsamında gerçekleştirilen “ADF Youth” etkinliğinde gençlerle buluştu.

Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlardaki öğrencilerin sorularını cevaplayan Bakan Fidan, bayrak rozeti ve adanmışlığa dair mesaj veren gençliğe hitabeyi, gençlere hediye etti.

Gençlerin gelecekteki diplomasi süreçlerine katkıda bulunmalarının önemine vurgu yapan Hakan Fidan bu tür etkinliklerin, gençlerin seslerini duyurması açısından önemli olduğu belirtti.

İşte Hakan Fidan'ın mesajında yer alan ifadeler;
Sevgili Gençler,
Uzun bir hayat yolculuğu sizleri bekliyor. Bu yolculuk boyunca karşılaşacağınız hiçbir engelin sizi yıldırmasına, yolunuzdan alıkoymasına izin vermeyin. Azim ve kararlılıkla doğru yolda ilerlemeye devam edin.
İçinizden çıkacak adanmış insanların ülkemizin geleceğinde kritik roller üstleneceğini unutmayın.
Hayatta vereceğiniz en önemli karar, o adanmışların arasında yer alıp almayacağınızdır.
Size bu kutlu yolda üstün başarılar diliyorum. Allah, her daim yardımcınız olsun.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan...


