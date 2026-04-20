Bir rozet, bir hitabe, bir ömürlük emanet: Bakan Fidan’dan ADF Youth’ta gençlere adanmışlık çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "ADF Youth" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gelecekteki diplomasi süreçlerine katkıda bulunmalarının önemine vurgu yapan Bakan Fidan, bu tür etkinliklerin gençlerin seslerini duyurması açısından önemli olduğu belirterek bayrak rozeti ve adanmışlığa dair mesaj veren bir hitabeyi gençlere hediye etti.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nin iletişim sponsoru olduğu, bu yıl 5’incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” ana temasıyla Antalya’da gerçekleştirildi.
