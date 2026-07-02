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Bir yılda 23 bin üye kaybetti

Bir yılda 23 bin üye kaybetti

04:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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CHP’de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizi, parti örgütlerindeki tasfiye süreci ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki güç mücadelesi üye sayılarına da yansıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, CHP’nin üye sayısı Temmuz 2025’te 1 milyon 903 bin 432 iken, Temmuz 2026 itibarıyla 1 milyon 879 bin 973’e geriledi. Böylece CHP, son bir yılda 23 bin 459 üye kaybederek üye sayısı azalan partiler arasında en yüksek kaybı yaşayan siyasi parti oldu.

EN BÜYÜK KAYIP CHP’DE

Partide yaşanan düşüş, mutlak butlan kararının ardından oluşan çift başlı yönetim tartışmaları, Genel Merkez ile TBMM Grubu arasındaki yetki mücadelesi ve örgütlerde peş peşe gelen görevden almaların gölgesinde gerçekleşti. Son bir yıllık değişime bakıldığında CHP’nin 23 bin 459 üyelik kaybı, muhalefet partileri arasında en dikkat çeken düşüş olarak öne çıktı. Aynı dönemde Demokrat Parti 12 bin 934, İYİ Parti 7 bin 778, DEVA Partisi 5 bin 774 ve Gelecek Partisi 2 bin 882 üye kaybetti. Buna karşılık Saadet Partisi 127 bin 882, Anahtar Parti 99 bin 232 ve Yeniden Refah Partisi 53 bin 12 yeni üye kazanan partiler arasında yer aldı.



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