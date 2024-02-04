Bir yıldır devam eden seferberlik

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17'de 7,7 ve aynı gün 13.24’te ise 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. Depremde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana’nın yanı sıra Elazığ da derinden etkilendi. 85 milyon ‘Asrın felaketi’nin acısını yüreğinde hissetti. Yurttan ve dünyadan binlerce ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Milyonlar tek yürek oldu. Türkiye, depremin ardından yaralarını sarmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM

Bölgede ilk günden itibaren AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası ekiplerden oluşan toplam 20 bin arama kurtarma personeli görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tüm personeli ile ilk andan itibaren havada, karada, denizde seferber oldu. İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na 'Hazır ol' emri verildi. Diğer illerden deprem bölgesine personel ve malzeme gönderilmesi için hava yardım koridoru oluşturuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gemileri seyre hazır hale getirildi. Yerli ve milli insansız hava araçları da deprem bölgesinde arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek verdi. İl dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturuldu.

213 TV VE 562 RADYO YAYIN YAPTI

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimleri teyakkuza geçirildi. Türkiye'nin 81 ilinde yardım seferberliği başladı, “Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını” ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. 7 saat süren ortak yayında 128 milyar 949 milyon lira bağış toplandı. Bu bağışların 79 milyar 263 milyon lirası bölge için harcandı.

82 ÜLKEDEN ARAMA KURTARMAYA DESTEK

Deprem felaketinden sonra Türkiye, tarihinde ilk defa bir doğal afetten sonra olağanüstü hal ilan ederek resmi olarak diğer devletlerden yardım istedi. Türkiye’nin yardım çağrısına 80’den fazla devlet olumlu cevap verdi. Depremden yaklaşık bir hafta sonra bölgeye 6 kıtadaki 82 ülkeden yaklaşık 10 bin personel ulaştı.

KONUTLARDAN SONRA SIRA İŞ YERLERİNDE

Binlerce dükkan kullanılamaz hale geldi. Bölgede toplam 12 bin 324 iş yeri yapımı tamamlandı. Kırsalda ve merkezde binlerce dükkan açıldı. Malatya'da 3 bin, Kahramanmaraş'ta 2 bin 746 konteyner çarşı kuruldu. Hatay'da ise 6 bin 87 konteyner, esnaf için dükkana dönüştürüldü. Konutların ardından kalıcı iş yerlerinin inşasına da başlanacak.

350 çadır kent kuruldu

AFAD verilerine göre, 50 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı. Yaklaşık 139 bin bina yıkıldı. 200 bin 250 bina ise ağır hasar aldı. AFAD tarafından bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu ve yaklaşık 2,5 milyon afetzedenin burada geçici olarak barınması sağlandı. Bugün gelinen noktada 389 konteyner kentte 207 bin 110 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. Konteynerlerde 666 bin 755 kişi misafir ediliyor.

45'inci günde temeller atıldı

11 ile inşa edilecek kalıcı konutların temelleri depremin 45’inci gününde atıldı. O günden bu yana depremzedeleri bir an önce evlerine yerleştirmek için çalışmalar hızla sürüyor. Deprem bölgesinde 307 bin bağımsız bölümün inşasına başlandı. Deprem konutlarının 46 bininin kura çekimi peyderpey yapılıyor. İki ay içerisinde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların anahtar teslimleri de kısa süre içerisinde yapılacak

85 milyon tek yürek

Yurt içinden ve yurt dışından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken 85 milyon ‘tek yürek’ oldu. Yıkıntıların arasından kurtarılan her bir can yeni bir umut oldu. Ekipler enkazdan bir kişiye daha sağ ulaşmak için büyük mücadele verdi. İlk günden itibaren her gün 'yeni can'lar enkazdan çıkarıldı.

Ulu Cami ayağa kaldırılıyor

Depremlerden etkilenen tarihi yapılara yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor. Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan 5 asırlık Ulu Cami restore ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonuna başlanan caminin, 2025 yılı içerisinde ibatede açılması planlanıyor.

Buraya hizmet etmek zorundayız

Deprem felaketinde Hatay'da, çöken binada 3 evladını kaybeden, kendisi de 41 saat sonra enkazdan çıkarılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez, depremzedeleri tedavi ederek yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Depremi her hatırladığında içini hüzün kapladığını anlatan Sönmez, yaşadığı acının tarifi olmadığını söyledi. Enkazdayken ilk çağrısının hastaneye gidilmesi talimatı olduğunu aktaran Sönmez, “41 saat enkaz altında kaldım, yaklaşık 7-8 saat içerisinde bana ulaşıldı. İlk talimatım ulaşabildikleri idareci arkadaşlara hastaneye gitmeleri gerektiği oldu” diye konuştu.

BU MEMLEKETE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Hatay için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Sönmez, “Memleket bizim memleketimiz. Buranın halini en iyi biz biliriz. Dolayısıyla biz bu memlekete sahip çıkacağız. Biz bu şehrin çocuğuyuz ve buraya hizmet etmek zorundayız. Herkesi hizmet etmeye çağırıyoruz.” dedi. Sönmez, şu an 40 yataklı 53 polikliniğin bulunduğu konteyner hastanede hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 2 bin hastaya poliklinik hizmeti sunduklarını kaydetti.

Yaşama sevinci oldu

6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 4 aylık hamileyken çöken binanın enkazından 4 saat sonra çıkarılan Zekiye Uslu (42), doğan bebeğiyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor. Depremden sonra doğan oğlunun kendilerine umut olduğunu anlatan Uslu, “Bize yaşama sevinci oldu. Bu kadar acıya herhalde onun için dayanabildik. O olmasa belki de durumumuz farklı olabilirdi. O bize mucize, Allah'ın bir lütfu. Allah onu bize sevelim ve daha iyi bir şartlarda yaşasın diye bize gönderdi” diye konuştu.











