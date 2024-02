Bir yıldır devam eden seferberlik

11 ile inşa edilecek kalıcı konutların temelleri depremin 45’inci gününde atıldı. O günden bu yana depremzedeleri bir an önce evlerine yerleştirmek için çalışmalar hızla sürüyor. Deprem bölgesinde 307 bin bağımsız bölümün inşasına başlandı. Deprem konutlarının 46 bininin kura çekimi peyderpey yapılıyor. İki ay içerisinde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların anahtar teslimleri de kısa süre içerisinde yapılacak

Yurt içinden ve yurt dışından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken 85 milyon ‘tek yürek’ oldu. Yıkıntıların arasından kurtarılan her bir can yeni bir umut oldu. Ekipler enkazdan bir kişiye daha sağ ulaşmak için büyük mücadele verdi. İlk günden itibaren her gün 'yeni can'lar enkazdan çıkarıldı.