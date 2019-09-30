Topladığı hurda malzemelerle kendi aracını yaptı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ‘Deli Yusuf’ ismini verdiği aracını taşımacılığın yanı sıra kasasına yerleştirmiş olduğu ağaç doğrama makinesi düzeneğiyle seyyar marangozculuk için kullanan Rahmi Çetinkaya, kilometrede 10 kuruşluk yakıt tüketen aracının kaporta kısmını çatı sacı ve platform demirlerden yaptırdı.

Araçta iki adet motor bulunuyor.

Ekmeğini kendi yapmış olduğu araçtan kazanıyor

Eskiden faytonculuk yaptığını söyleyen Rahmi Çetinkaya, aracın kabin ve kasa tasarımının kendisine ait olduğunu dile getirerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Başkalarının kapısında çalışmaktansa kendi yapmış olduğum aracımla kendi ekmeğimi kimseye minnet etmeden kazanıyorum. Bu aracı kendi çabalarımla bu hale getirdim. Araçta iki adet motor bulunmakta, arka kasadaki pancar motoru, araç motoru ise lombardin marka 13 beygir ve 4 ileri 1 geri vites, yakıt türü ise dizel olan motordur.

TEKNOLOJİ Lise mezunu genç kendi arabasını yaptı

Aracım saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kabin ve arka kasa tasarımı bana ait olan aracı Afyonkarahisar’dan kuru bir motor halinde aldım. Sonradan arkasına eklemiş olduğum ağaç doğrama makinesi ile kendi ekmeğini kendim yapmış olduğum araçtan kazanıyorum.”

Rahmi Çetinkaya'nın yaptığı araç kilometrede 10 kuruş yakıyor.

Rahmi Çetinkaya, kuru bir motoru bu hale getirdiğini söyledi.

FOTOĞRAF 7 45 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için sağdan soldan topladığı parçalarla iki kişilik araba yapmayı başardı. Canpolat, yaptığı iki kişilik arabayı uçurmak için yetkililerden destek bekliyor. Uçan arabayı yaptığını ancak uçurmak için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten kepçe operatörü Burhan Canpolat, yıllarca uçan araba yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalinin gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Canpolat, İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabanın tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Motorlarını çamaşır makinesinin motorlarından aldım. Kaynakların tamamını kendim yaptım. Kepçe operatörüyüm. Elektrik, elektronik ve mekanikten de çok iyi anlıyorum. İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabamızın uçması için devlet yetkililerinden destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyorum. Bir Siirtli olarak eniştemizden destek bekliyorum” dedi. Arabanın 15 bin liraya mal olduğunu belirten Canpolat, “Uçan arabanın şarjı ortalama 3 saatte doluyor. Ortalama uçuş süresi 45 dakika, saatte 90 kilometre hız yapabilecek. Yüksekliği 4 bin metreye kadar çıkabilecektir” diye konuştu. 15 bin liraya uçan araba yaptı Siirtli Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti. Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracı havalandırabilmek için destek beklediğini söyledi. BiP'te paylaş

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