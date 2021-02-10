​Biz öğrenciyi de teröristi de biliriz​

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’ne üzerinden oynanmak istenen oyuna dikkati çekerek, uyarılarda bulundu:

Biz öğrenciyi de biliriz, teröristi de biliriz. Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir. Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur? Rektör atanması ‘Yasal olabilir ama demokratik değil’ diyenler, kendi fikir ve düşüncenizden başka her görüşe hazımsızlık ve tahammülsüzlük göstermeniz demokrasinin neresiyle bağdaşmaktadır?

ÜNİVERSİTEYLE İLGİLERİ YOK

1 Şubat’taki olaylarda gözaltına alınan 108 kişiden 101’nin Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgisi ve ilişiği bulunmuyor, bu 101 kişiden 79’u DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesi. Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız, çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse bundan memnun olur musunuz? Taşlarla, sopalarla sokak sokak polislerle çatışmalarından, geleceklerini kaybetmelerinden mutluluk duyar mısınız?

EVLATLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye’nin evlatlarını serbest bırakın’ diyor. Kendisine göre hava hoş, başkalarının sırtından kurban kesmesi kolay. Muhterem analarımız, çağrımı tekrarlıyorum: Evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka, terörist başkadır. Dost başka, düşman başkadır. Hain başka, kahraman başkadır. Bunların birbirine karıştırılması felakettir. Fakat terör örgütüyle irtibat ve iltisakı olanlar öğrenci değil, suçludur.

ŞİRRET BİR TEZGAH

Boğaziçi Üniversitesi’nde fitne düzeneği kuran, devletle öğrenciyi cepheleştirmek için kolları sıvayan, cılızlaşan olayları diğer illere ve üniversitelere taşımak için fırsat kollayan, buradan bir halk hareketi çıkar mı diye bekleyen, buna destek olan kim varsa alçak ve hain bir projenin figüranıdır. ABD’nin, AB’nin, hatta Birleşmiş Milletler’in bu çerçevede açıklama üstüne açıklama yapması içişlerimize küstahça karışmanın yanısıra, şirret bir tezgahın varlığına işarettir.

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