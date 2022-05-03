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MUĞLA

Bodrum'da bayram hareketliliği: Sezonun dördüncü yolcu gemisi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahama bayraklı 'Star Legend' isimli sezonun dördüncü kruvaziyeri geldi. Bayramın ikinci günü kente gelen yolcu gemisi, esnafını sevindirdi.

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Haber Merkezi DHA
Bodrumda bayram hareketliliği: Sezonun dördüncü yolcu gemisi geldi
Bahama bayraklı yolcu gemisi Bodrum'a demirledi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da bayram hareketliliği devam ediyor. Bahama bayraklı sezonun dördüncü kruvaziyeri de Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine sabah saatlerinde demirlendi.

Santorini Limanı'ndan gelen, 143 metre uzunluğundaki 'Star Legend' isimli gemide çoğu ABD'li 75 turist bulunurken, 193 personel görev yapıyor. Kente gelen ziyaretçiler, çarşı ve turistik yerleri gezerken de alışveriş yaptı.

Öte yandan geminin saat 22.00'de Aydın'ın Kuşadası ilçesine hareket edeceği belirtildi.

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