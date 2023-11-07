Boğaziçi Üniversitesi İsrail'e sesini çıkarmayan ya da destek olan kurum ve kişilerle işbirliği yapmayacak

"Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz."