Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacağını duyurdu.
Rektörlüğün sosyal medya hesabından "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırıların, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğinde olduğu belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi İsrail'e sesini çıkarmayan ya da destek olan kurum ve kişilerle işbirliği yapmayacak
Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinin bu insanlık dışı durumu kınadığı aktarılarak, ateşkesin acilen sağlanmasının hayati önemi vurgulandı.