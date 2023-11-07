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Boğaziçi Üniversitesi İsrail'e sesini çıkarmayan ya da destek olan kurum ve kişilerle işbirliği yapmayacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Gazze'ye yönelik katliam saldırılarında bulunan İsrail'e karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceklerini duyurdu.

18:36 - 7/11/2023 Salı
AA
Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacağını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacağını duyurdu.

Rektörlüğün sosyal medya hesabından "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü saldırıların, 21'inci yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi İsrail'e sesini çıkarmayan ya da destek olan kurum ve kişilerle işbirliği yapmayacak

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinin bu insanlık dışı durumu kınadığı aktarılarak, ateşkesin acilen sağlanmasının hayati önemi vurgulandı.

Sağduyu sahibi akademi camiasının uluslararası ile Türkiye'deki tüm mensuplarına, İsrail tarafından Gazze'deki Al-Azhar Üniversitesinin bombalanması, Gazze'de yaşananlara karşı vicdanlı ses olunması ve eyleme geçilmesi için çağrı yapılan açıklamada,
"Bilim dünyasının uluslararası bir temsilcisi olarak İsrail'in sivillere uyguladığı tutuma karşı sessiz kalmayı ya da destek olmayı tercih eden İsrail akademi dünyasının herhangi bir kurum ya da temsilcisiyle, kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar hiçbir akademik işbirliği gerçekleştirmeyeceğimizi belirtmek isteriz."
ifadelerine yer verildi.


#Boğaziçi Üniversitesi
#İsrail
#Filistin
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