Gündem Boğaziçi Üniversitesinden barınma sorunu iddialarına yalanlama Öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlandı
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesinden 'barınma sorunu' iddialarına yalanlama: Öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlandı

Boğaziçi Üniversitesi, bu sene gelen yurt talebinin geçen yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlandığını ve kamuoyuna yansıtılan "900 yeni öğrencinin barınma sorunu yaşadığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Boğaziçi Üniversitesinden barınma sorunu iddialarına yalanlama: Öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlandı
Boğaziçi Üniversitesi (Arşiv)

Üniversiteden yapılan açıklamada, kamuoyunda Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere yeterli barınma imkanının sağlanmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesinin, İstanbul'da öğrenci sayısına oranla en fazla yurt imkanı sağlayan kamu üniversitesi olduğu, bu sene de üniversitenin yurt kontenjanının 300 kişi arttırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Öğrencilerimiz sosyoekonomik durumlarına göre ve şehir dışından gelen öğrenciler önceliklendirilerek, yurtlarımıza yerleştirilmektedir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak 11 farklı yurdumuza bu sene toplam 3 bin 874 öğrenci yerleştirilmiştir. Bu sene İstanbul'daki kira artışları nedeniyle üst sınıflardaki öğrencilerimizden yurt talebi geçtiğimiz yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen bu öğrencilerin tamamına yurt imkanı sağlanmıştır. Kamuoyuna yansıtılan 900 yeni öğrencimizin 'barınma sorunu yaşadığı' iddiası doğru değildir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda başta Anadolu Hisarı Kampüsümüzün içindeki yurt olmak üzere çeşitli KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurt sonuçları bugün açıklanmıştır."

Açıklamada, diğer barınma seçeneklerini değerlendirebilecek öğrencilere imkan tanımak için bu sene üniversitenin yurt sonuçlarının erken açıklandığı, açıklanan yerleştirme sonuçlarının Kandilli Yurdu için ön yerleştirme sonuçları olduğu, ek yerleştirmelerle alakalı açıklamaların gelecek günlerde yapılacağı bildirildi.

Farklı bir barınma imkanı bulamayan öğrencilerin, kalan kontenjanlara yine aynı kriterlere göre yerleştirileceği aktarılan açıklamada, "Kamuoyunu meşgul eden planlı karalama kampanyalarının aksine üniversitemiz öğrencilere barınma imkanı sağlanması konusunda örnek bir kamu üniversitesidir." ifadesine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde eylemciye ders yok!
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi’nde eylemciye ders yok!

Yasaları takmadı görevden alındı
GÜNDEM
Yasaları takmadı görevden alındı
Vakalarda düşüş var

'Vakalarda düşüş var'

DSÖ'den rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması.
Köpekler yaşlı kadını parçaladı

Köpekler yaşlı kadını parçaladı

​Almanya'dan tatil için köyüne gelmişti, hayatını kaybetti.
İYİ Partili Özışıktan CHPli Tekinin HDP sözlerine sert tepki: Görevinden istifa etti

​Köy halkı uykusuz: AFAD inceleme başlattı.

​Üç yaşındaki Iraklı Rayyan'ın teyzesi gözaltına alındı.

​Avrupa'da enerji krizi günden güne derinleşiyor

Her yer maviye dönmüştü

Her yer maviye dönmüştü

​Endişe veren suyun nedeni belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.