Bölge rekoru: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de tulum çıkardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı." ifadelerini kullandı.