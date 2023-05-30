Bölge rekoru: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de tulum çıkardı

Recep Tayyip Erdoğan
Karadeniz'de fire verilmedi
Karadeniz’de yer alan 18 şehir, firesiz olarak ‘Erdoğan’ dedi. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu’nun tamamında Recep Tayyip Erdoğan çoğunluğa ulaştı.
Erdoğan’ın oyu hiçbir Karadeniz şehrinde %59’un altına düşmedi. Karadeniz’de en yüksek destek %82'lik oranla Bayburt’tan geldi.
Artvin: %50.65
Rize: %75.86
Bayburt: %82.45
Trabzon: %68.89
Gümüşhane: %78.54
Giresun: %64.69
Ordu: %65.21
Tokat: %66.30
Amasya: %59.16
Samsun: %65.34
Çorum: %64.78
Sinop: %61.85
Kastamonu: %69.73
Karabük: %63.72
Bartın: %60.00
Zonguldak: %54.80
Düzce: %71.93
Bolu: %64.67
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüksek oranla Erdoğan'a oy veren Karadeniz illerinden Bolu, Sinop ve Artvin'in yerel idaresi CHP'de. 2019 yerel seçimlerinde CHP Artvin'de %50,9, Sinop'ta %56,6, Bolu'da %52,7 oranında oy almıştı.
Diğer bölgelerde çeşitli sonuçlar
Karadeniz’de Başkan Erdoğan tulum çıkarırken, diğer 6 bölgede şehirlere göre sayısal durum şöyle gerçekleşti: