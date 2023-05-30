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Bölge rekoru: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de tulum çıkardı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında en farklı sonuç Karadeniz bölgesinden çıktı. Türkiye’nin yedi bölgesinin altısında şehirlere göre çeşitlilik olurken, Karadeniz’deki 18 şehrin tamamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tulum çıkardı.

09:31 . 30/05/2023 Salı
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’yi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanının belirlendiği ikinci tur seçimlerinden kırılması zor bir rekor çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ın %52,18’lik orana ulaşıp 2 milyon 330 bin 140 oy farkla kazandığı
de Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen sonuçlar dikkat çekti. 7 bölgenin 6’sında şehirlerde çoğunluk olarak bazısında Erdoğan, bazısında Kılıçdaroğlu önde çıktı. 52 şehir Erdoğan yönünde oy kullanırken, 29 il Kılıçdaroğlu’na verdi.
Ancak
bölgesi, diğerlerinden ayrışarak tamamen Erdoğan’ı tercih etti.

Karadeniz'de fire verilmedi

Karadeniz’de yer alan 18 şehir, firesiz olarak ‘Erdoğan’ dedi. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu’nun tamamında Recep Tayyip Erdoğan çoğunluğa ulaştı.

Erdoğan’ın oyu hiçbir Karadeniz şehrinde %59’un altına düşmedi. Karadeniz’de en yüksek destek %82'lik oranla Bayburt’tan geldi.

Karadeniz’de “Erdoğan rekorunu” getiren sonuçlar şöyle:

Artvin: %50.65

Rize: %75.86

Bayburt: %82.45

Trabzon: %68.89

Gümüşhane: %78.54

Giresun: %64.69

Ordu: %65.21

Tokat: %66.30

Amasya: %59.16

Samsun: %65.34

Çorum: %64.78

Sinop: %61.85

Kastamonu: %69.73

Karabük: %63.72

Bartın: %60.00

Zonguldak: %54.80

Düzce: %71.93

Bolu: %64.67

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüksek oranla Erdoğan'a oy veren Karadeniz illerinden Bolu, Sinop ve Artvin'in yerel idaresi CHP'de. 2019 yerel seçimlerinde CHP Artvin'de %50,9, Sinop'ta %56,6, Bolu'da %52,7 oranında oy almıştı.

Diğer bölgelerde çeşitli sonuçlar

Karadeniz’de Başkan Erdoğan tulum çıkarırken, diğer 6 bölgede şehirlere göre sayısal durum şöyle gerçekleşti:

MARMARA BÖLGESİ:
Erdoğan 5 şehir, Kılıçdaroğlu 6 şehir
EGE (BATI ANADOLU) BÖLGESİ:
Erdoğan 4 şehir, Kılıçdaroğlu 4 şehir
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Erdoğan 11 şehir, Kılıçdaroğlu 2 şehir
AKDENİZ BÖLGESİ:
Erdoğan 5 şehir, Kılıçdaroğlu 3 şehir
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Erdoğan 5 şehir, Kılıçdaroğlu 9 şehir
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Erdoğan 4 şehir, Kılıçdaroğlu 5 şehir


#Karadeniz
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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#sonuç
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