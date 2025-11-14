Bölgesel sorunlarda Mısır’la ortak tutum

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, iki ülke arasında düzenlenen Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Çarşamba günü Ankara’da bir araya geldi. Toplantı, Şubat 2024’te Kahire’de cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Ortak Bildiri’nin ardından yürütülen normalleşme ve stratejik iş birliği sürecinin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendirildi. Gazze ve Suriye’deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, tansiyonun düşmesine vurgu yapıldı. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin altı çizildi.
TRUMP’IN GİRİŞİMLERİNE DESTEK
Toplantıda Gazze başlığı, bölgesel gündemin merkezinde yer aldı. Türkiye ve Mısır, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’deki savaşı sonlandırmaya yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Ayrıca hem 29 Eylül 2025 tarihli “Gazze’de İhtilafı Sonlandırmak İçin Kapsamlı Plan”ın hem de 13 Ekim 2025’te düzenlenen Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi’nde elde edilen kazanımların korunması gerektiği vurgulandı.
DOĞU KUDÜS BAŞKENT OLMALI
Görüşmelerde Filistin meselesi geniş şekilde ele alındı. İki ülke, 1967 sınırları temelinde Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olduğu iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin zorunluluğunu bir kez daha ifade etti. Taraflar, Suriye konusunda ortak bir pozisyon ortaya koydu.