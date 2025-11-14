Bölgesel sorunlarda Mısır’la ortak tutum

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, iki ülke arasında düzenlenen Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı kapsamında Çarşamba günü Ankara’da bir araya geldi. Toplantı, Şubat 2024’te Kahire’de cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Ortak Bildiri’nin ardından yürütülen normalleşme ve stratejik iş birliği sürecinin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendirildi. Gazze ve Suriye’deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, tansiyonun düşmesine vurgu yapıldı. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin altı çizildi.