Bölgeyi Anka kuşu misali ayağa kaldırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy’de kurulan Medistate Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Donanımlı ve modern bir hastaneyi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, hastanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ülkeye hizmetin devleti-özeli olmadığını kaydeden Erdoğan, “Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı yapan her türlü çaba takdire şayandır” dedi. Eskiden olduğu gibi sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımcılar arasında yerli yabancı ayrımına gitmeyen, ülkenin hayrına olacak her işi, her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli gördüklerini vurgulayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

“Özellikle sağlık alanında vatandaşlarımızın kaliteli hizmete erişimini kolaylaştıran her çabayı takdirle karşılıyoruz. Bunun ne kadar isabetli bir yaklaşım olduğunu gördük. Etkileri halen atlatılamayan küresel bir salgın yaşandı. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler ağır bedeller ödedi. Muhalefetin öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını gördük.”





FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSUYUZ

“Türkiye koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Devlet ve şehir hastanelerimizle birlikte özel sağlık kuruluşlarımız, salgını başarıyla yönetmemizde kritik rol üstlendi. 6 Şubat depremlerinde de benzer durumlarla karşılaştık. Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Türkiye bu alanda öncü ve örnek bir ülke. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz.”





KAMUCULUK SERMAYE DÜŞMANLIĞI DEĞİL

“Hangi alanda olursa olsun ‘Özel teşebbüs’ denilince hemen eleştiri oklarını çeken, hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve 70'lerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler, güya kamuculuk adına son derece yanlış şekilde her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. 23 yıl boyunca attığımız her adımda, özel sektörle iş birliği içinde ülkeye kazandırdığımız her yatırımda, bunlarla çok sık muhatap olduk. Oysa asıl kamuculuk sermaye düşmanlığı yapmak değil, gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmektir. 2002 öncesi gibi sağlık hizmeti almak eğer bir çileye dönüşmüşse, böyle bir sistemde ne kamuculuktan ne sosyal devletten söz edilebilir. Aynı şekilde belediye kaynakları talan ediliyor, halkın parası rantçıların, yolsuzların, yandaşların cebine akıyor, bunun da tüm faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet, daha az hizmetle vatandaş ödüyorsa, orada da bunların hiçbiri yoktur, tam tersine çok büyük bir soygun vardır.”





Günde 3 milyon muayene

Göreve geldikleri ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördüklerini anlatan Erdoğan, parası olanın değil, ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkeye kazandırdıklarını belirtti: “Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim, bölge için değil, tüm Türkiye'de yukarı çektik. Aile hekimliği sistemimizle devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz, özel hastaneler ve üniversite hastanelerimizle çok güçlü bir altyapı oluşturduk. Bugün Türkiye toplam 1539 sağlık kuruluşu, 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. Sağlıkta kilit nokta personeldir. Türkiye genelinde 234 bini hekim 264 bini hemşire olmak üzere 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız hizmet veriyor. Bu güçlü insan kaynağıyla yıllık muayene sayısını Türkiye genelinde 1 milyarın üzerine çıkardık. Türkiye'de günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz.”





Sağlık turizminden 2,2 milyar dolar

Erdoğan, tüm bu yatırımlar neticesinde Türkiye’nin ve İstanbul'un sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını dile getirdi. Daha önce vatandaşların daha kaliteli teşhis ve tedavi için yurt dışına gittiğini, bugün ise dünyanın her yerinden insanların Türkiye'ye geldiğini anlatan Erdoğan, her yıl milyonlarca misafirin şifasını Türkiye'de aradığını söyledi: “2025'in üçüncü çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 ayında sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 1,1 milyona ulaştı. Sağlık turizmi gelirimiz ise 2 milyar 200 milyon dolara yaklaştı. Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa, tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz. 'Daha fazla para kazanacağız' diye kimse ülkemizin itibarına zarar veremez. Açgözlü muhterislerin sağlık turizmine gölge düşürmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.”





Yapacağız dersek yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.



