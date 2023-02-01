Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Muavin hayatını kaybetti

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

ŞOFÖR, 90 KİLOMETRE ÖNCE DİREKSİYONU DEVRALMIŞ

Jandarma tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Cemalettin Ruhhan ifadesinde, kaza yerine 90 kilometre kala direksiyon başına geçtiğini, Kızıliniş'i inerken zeminin karla kaplı olduğunu, bu sırada otobüsü 50 kilometre hızda kullandığını söyledi. Daylahacı köyü mevkisine geldiğinde otobüsün kaydığını belirten Ruhhan, bu nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çarptığını ve otobüsün devrildiği söyledi.









ÖLEN MUAVİN ARKA KOLTUKTA İSTİRAHAT EDİYORDU

Yaşamını yitiren muavin Mert Balcı'nın ise kaza sırasında otobüsün en arkasındaki koltukta istirahat ettiği ve emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Balcı'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.