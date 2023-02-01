|
Gündem

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Muavin hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Cemalettin Ruhhan ifadesinde, 50 kilometre hızda kullandığını, otobüsün kaydığını bu nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çarptığını ve otobüsün devrildiği söyledi. Yaşamını yitiren muavin Mert Balcı'nın ise kaza sırasında otobüsün en arkasındaki koltukta istirahat ettiği ve emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi.

14:59 . 1/02/2023 Çarşamba
Diğer
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

ŞOFÖR, 90 KİLOMETRE ÖNCE DİREKSİYONU DEVRALMIŞ

Jandarma tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Cemalettin Ruhhan ifadesinde, kaza yerine 90 kilometre kala direksiyon başına geçtiğini, Kızıliniş'i inerken zeminin karla kaplı olduğunu, bu sırada otobüsü 50 kilometre hızda kullandığını söyledi. Daylahacı köyü mevkisine geldiğinde otobüsün kaydığını belirten Ruhhan, bu nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çarptığını ve otobüsün devrildiği söyledi.



ÖLEN MUAVİN ARKA KOLTUKTA İSTİRAHAT EDİYORDU

Yaşamını yitiren muavin Mert Balcı'nın ise kaza sırasında otobüsün en arkasındaki koltukta istirahat ettiği ve emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Balcı'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durum ciddi olan 4 kişinin de hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

#Bolu
#kaza
#Bolu Dağı
18 dakika önce
default-profile-img
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Muavin hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu Estonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Baykar Teknoloji geliştirdikleri ürünlerden bir animasyon yayınladı
Malatya için kuvvetli kar yağışı uyarısı
ABD’de devasa kaya parçası bir evi yıktı
Muhalefet Hakan Fidan'ı görevden alacaklarını söylüyor: Fransızlarla koordineli çalışıyorlar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.