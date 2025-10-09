Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin
Borçka’da sel felaketinde mahsur kalan aracını 20 gün sonra vinç yardımıyla kurtardı: 30 bin liraya mal oldu

Borçka’da sel felaketinde mahsur kalan aracını 20 gün sonra vinç yardımıyla kurtardı: 30 bin liraya mal oldu

10:209/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Dalkıran, heyelanlı bölgeden kurtardığı aracıyla İstanbul’un yolunu tuttu.
Dalkıran, heyelanlı bölgeden kurtardığı aracıyla İstanbul’un yolunu tuttu.

Artvin’in Borçka ilçesi Camili köyünde İlyas Dalkıran, 19 Eylül’de meydana gelen sel felaketinde evinin önünde mahsur kalan aracını 20 gün sonra vinç yardımıyla kurtarabildi.

Camili köyünde 19 Eylül’de yaşanan sel ve heyelan felaketinde İlyas Dalkıran’ın evinin önünde park halindeki aracı toprak kayması nedeniyle mahsur kaldı. Araç yolunun kapanmasıyla ulaşım yalnızca patika yolla sağlanırken, Dalkıran günler boyunca yetkili kişi ve kurumlarla görüşmesine rağmen aracını çıkartamadı. Çözümü kendi imkanlarında bulan Dalkıran, vinç ve çekici yardımıyla aracını 20 gün sonra derenin karşısına çekerek yola çıkarttı. Bunun için yaklaşık 30 bin lira harcayan Dalkıran, heyelanlı bölgeden kurtardığı aracıyla İstanbul’un yolunu tuttu.





KENDİ İMKANLARIYLA 30 BİN LİRA HARCAYIP ÇIKARDI

İlyas Dalkıran yaşadıklarını şöyle anlattı:


"19 Eylül tarihinde meydana gelen yağmur ve sel felaketinden sonra evimizin önüne park ettiğimiz aracımız mahsur kaldı. Toprak kayması sonucu araç yolumuz kapandı. Konuyu yetkili kişi ve kurumlara bildirmemize rağmen aracımızı kurtaramadık. 20 gün sonra kendi çabalarımızla aracı kurtarıp İstanbul’a doğru yola çıkacağız. Aracı çekici getirdik, çekiciyle dereden yukarıya çektik, vinçle derenin karşısından çıkarttık. Yaklaşık 30 bin lira masraf oldu. Yol halen kapalı, heyelanlı bölgeden patika yol ile geçmekteyiz. Biz İstanbul’a döneceğimiz için acele ettik. Belki daha sonra kurumlar yolu açabilir ama bizim İstanbul’a dönmemiz gerekiyordu."




#artvin
#borçka
#sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDS/2 ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi açıkladı