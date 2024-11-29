Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda aralık tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda aralık tarifesinde değişikliğe gidilmedi

17:1229/11/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.
Satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretimi amacıyla kullanılan gazın satış tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.


Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.


Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.


Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.


Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.


Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda,
"Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır"
ifadesi kullanıldı.


#Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
#Doğal Gaz
#tarife

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur?