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Ticaret Bakanlığı'ndan forklift ve yük arabalarının ithalatında gözetim kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan forklift ve yük arabalarının ithalatında gözetim kararı

12:0129/11/2024, vendredi
AA
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Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tebliğle söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Buna göre, bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında birim gümrük kıymetleri kilogram başına olmak üzere 4 ila 8 dolar arasında değişen tutarlarda gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.


Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.



#forklift
#gözetim
#Resmi Gazete
#yük arabaları

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