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KAYSERİ

Bozulmuş mera alanları yeniden hayat buluyor

Kayseri’de hayvancılıktan geçimini sağlayan ve mera sorunu yaşayan üreticileri sevindiren imzalar atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin arasında tahrip edilen mera alanlarını yeniden hayata kazandırmak amacıyla protokol imzalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bozulmuş mera alanları yeniden hayat buluyor ​
Fotoğraf: Arşiv

Projeleri ve yatırımları ile üretime ve üreticiye büyük önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mera alanları ile kırsal kalkınmaya destek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile bir araya geldi. Toplantıda ne şekilde bozulmuş oldukları belli olmayan alanların Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite edilerek, üzerine toprak doldurulup tohum ekildikten sonra üreticilerin hizmetine sunulmasına yönelik protokol imzalandı.

‘HEM KAYSERİ HEM ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ’

  • Başkan Büyükkılıç, tahrip edilmiş olan mera alanlarını yeniden hayata kazandıracaklarını ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hassasiyet göstereceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, meraların hem Kayseri hem de ülke için önemini vurgulayarak, “Onu gözümüz gibi korumalıyız. Üzerinde durmalıyız. Hassasiyet göstermeliyiz. Tahrip edilmiş yerler varsa bilinçsizlikten kaynaklı onları da giderme yolunda bu tür çalışmalar yapmalıyız” dedi.

Kullanışsız toprakları mera haline döndüreceklerini de belirten Büyükkılıç, “Amacımız tahrip edilmiş olan mera alanlarını yeniden hayata kazandırmak, gerçekten Kayseri’miz için bir değer olan toprakları aktif hale getirmek amacıyla gerek oradaki dolgu, gerekse üzerindeki nebati toprak oluşturmak suretiyle mera haline dönüştürüp, daha sonra Tarım İl Müdürlüğümüze teslim etme yönünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında protokol imzalıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETENİN YANINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a destekleri için teşekkürlerini ileten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, Büyükşehir Belediyesi’nin üretenin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş olduğunu kaydetti. Şahin, ileriki süreçlerde bu ve benzeri projelerde hem Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, hem de İl Müdürlüğü’nün hazırlayacağı projelerle daha büyük yatırımlara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

  • Projenin Türkiye’de ilkler arasında bir proje olacağını belirten Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Sayın başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu proje Türkiye’de ilkler arasında belki de ilk proje. Hem üreticilerimiz adına, hem de kurumum adına bir kez daha sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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