Bu kadarı da 'pes' dedirtti: 112'yi 697 kez gereksiz arayarak meşgul etti

Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, 2024 yılının ilk 6 ayında yine asılsız çağrılarla meşgul edildi.

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine 2024'te 686 bin 962 çağrı geldi. Toplam gelen çağrıların 160 bin 753'ünü sağlık, 140 bin 342'sini emniyet, 13 bin 497'sini itfaiye, 13 bin 533'ünü jandarma, 2 bin 994'ünü orman, 297'sini AFAD, bin 368'ini sahil güvenlik oluşturdu. Bu çağrıların yüzde 60'ı asıllı çıkarken, yüzde 40'ını da asılsız çağrılar oluşturdu.

43 bin 750 TL ceza

2024 yılında asılsız arayan 30 kişiye toplamda 43 bin 750 TL para cezası uygulandı. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 112'ye gelen her 10 çağrıdan 4'ünü gereksiz çağrılar oluşturuyor. Asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel oluyor.