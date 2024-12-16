Bu ülkenin kapıları teröre bulaşmamış tüm evlatlarına açık

Türkiye’de eğitimini tamamlayıp yurt dışına giden gençlerin geri dönmenin yollarını aradığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: Bizim keyfi yere feda edecek tek bir gencimiz yok. Bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de teröre bulaşmamış tüm evlatlarına sonuna kadar açık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştu. Bilim Erzurum'daki programda gençlerin enerjisiyle, coşkusuyla, umuduyla gençleştiklerini dile getiren Erdoğan, “Gençlerine güvenmeyen bir millet, geleceğinden umudunu kesmiş demektir” şeklinde konuştu. Malazgirt Zaferi'nin bininci yılında, Türkiye'yi diplomasiden ekonomiye, güvenlikten temel hizmet alanlarına kadar her alanda dünyada ilk sıralara gençlerin ve sonraki nesillerin çıkartacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençler siz bakmayın birilerinin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığına. Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşıma sokulan ‘Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, falanca ülke şunu kazandı’ görüntülerinin devamı hiç de öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu ülkenin, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp, iş tecrübesi edinip sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin yollarını arıyor. Oralarda kalanların bir bölümünün de geri dönmeyi kendilerine yediremedikleri için yaşadıkları sıkıntılara göğüs gerdiklerini biliyoruz. Her ne şekilde olursa olsun, teröre bulaşmamış, bu şartla bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır. Bizim keyfi yere feda edecek tek bir insanımız, tek bir gencimiz yoktur. Hepinize her birinizin hayaline, birikimine, becerisine bizim ihtiyacımız var.”
Etiyopya ve Somali’ye gidecek
Bir gencin, “Somali ile Etiyopya arasında bir mutabakat imzalandı. Bunun arka planında Türkiye nasıl rol oynadı?” sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi: “Uzun yıllardır Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyordu. Etiyopya, Somali'nin 2 katı büyüklüğünde, devasa bir yer ama denize kapalı. Etiyopya'dan denize çıkamıyorsunuz. Bu konuda bugüne kadar birçok ülke devreye girmiş ama bu işi çözememiş. O akşamki buluşmamızda dedik ki 'Bizi kırmayacaksınız.' 7 saatlik görüşmeden sonra sağ olsunlar parafları attık, işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki yılın ilk iki ayında Etiyopya ve Somali'yi ziyaret edeceğim.”
Zulüm en büyük hasmım
Erdoğan bir öğrencinin “Tahammül edemediğiniz şeyler nedir?” sorusuna “Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Zulüm en büyük hasmım. İşte, en son Suriye'de yaşadıklarımız bunun çok açık bir örneği. Zulmün karşısında hep birlikte durmamız lazım” cevabını verdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Esed’le görüşün” çağrısından sonra Esed’in ülkeyi terk etmesini hatırlatan bir başka öğrencinin “2023 seçimini Millet İttifakı kazansa Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'da son durum ne olurdu” sorusunu da şöyle cevapladı: “Yatalım kalkalım Rabbimize bol bol dua edelim. İyi ki bu ülke onların eline kalmadı.”