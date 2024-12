Bu ülkenin kapıları teröre bulaşmamış tüm evlatlarına açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle buluştu. Bilim Erzurum'daki programda gençlerin enerjisiyle, coşkusuyla, umuduyla gençleştiklerini dile getiren Erdoğan, “Gençlerine güvenmeyen bir millet, geleceğinden umudunu kesmiş demektir” şeklinde konuştu. Malazgirt Zaferi'nin bininci yılında, Türkiye'yi diplomasiden ekonomiye, güvenlikten temel hizmet alanlarına kadar her alanda dünyada ilk sıralara gençlerin ve sonraki nesillerin çıkartacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençler siz bakmayın birilerinin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığına. Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşıma sokulan ‘Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, falanca ülke şunu kazandı’ görüntülerinin devamı hiç de öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu ülkenin, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp, iş tecrübesi edinip sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin yollarını arıyor. Oralarda kalanların bir bölümünün de geri dönmeyi kendilerine yediremedikleri için yaşadıkları sıkıntılara göğüs gerdiklerini biliyoruz. Her ne şekilde olursa olsun, teröre bulaşmamış, bu şartla bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır. Bizim keyfi yere feda edecek tek bir insanımız, tek bir gencimiz yoktur. Hepinize her birinizin hayaline, birikimine, becerisine bizim ihtiyacımız var.”