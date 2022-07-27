Bülent Turan'dan AK Parti tarafından takip edildiğini öne süren Ekrem İmamoğlu'na cevap: Komik bile değilsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sırasında tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Megakenti sel götürürken Fethiye'de olduğu belirlenen İmamoğlu büyük tepki çekmişti.

BÜLENT TURAN EKREM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

İmamoğlu, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında İstanbul'u sel götürürken tatilini yarıda kesmediği için kendisini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a cevap verdi. İmamoğlu, Turan'ın "Tamam da başkan kaldığın otel Dalaman Havalimanı'na 74 km. Hadi gittin, bin uçağa gel. Bu ağır afette İstanbul'da olmayacaksınız ne zaman olacaksınız? Kar yağar balıkçıda, yağmur yağar Fethiye'de" paylaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin Çanakkale Milletvekili, Twitter'dan bildirim düştü, "Sayın Başkan havalimanına 74 kilometre mesafedesiniz. Uçağa binip derhal İstanbul'a gelemiyor musunuz" minvalinde bir eleştiri. Bakın yemek sonrası bir masada oturuyoruz, yan tarafta da otelin sahibi. Döndüm, "Beyefendi bu otel havalimanına kaç kilometre?". "74" dedi. Benim hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? 74 kilometre olduğu bilecek kadar detaya nasıl hakim?"

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"KOMİK BİLE DEĞİLSİN, ZAVALLI"

Bülent Turan, Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Turan, İmamoğlu'nun kaldığı otelin sosyal medya paylaşımının öncesinde bir haber sitesi tarafından paylaşıldığını söyledi. Turan'ın açıklaması şu şekilde oldu:

"Mağdurum da mağdurum" delisi Ekrem İmamoğlu kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi

Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53

Benim attığım tweetin saati: 21.45

Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum!

Komik bile değilsin, zavallı"

"Mağdurum da mağdurum" delisi @ekrem_imamoglu kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi



Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53

Benim attığım tweetin saati: 21.45



Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum!



Komik bile değilsin, zavallı+ pic.twitter.com/kRHVKONvBB REKLAM July 26, 2022

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