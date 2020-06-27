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Bunlara kanmayın! Kendilerini MİT personeli, asker ve polis diye tanıtıp vurgun yapmışlar

Bunlara kanmayın! Kendilerini MİT personeli, asker ve polis diye tanıtıp vurgun yapmışlar

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kendilerini polis ya da jandarma gibi tanıtan dolandırıcılar vatandaşları kandırmaya devam ediyor. Diyarbakır’da kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtıp vatandaşlardan 727 bin lira toplayan, aralarında avukat, emekli olmuş veya ihraç edilmiş asker ve polis ile kamu görevlilerinin bulunduğu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşı dolandıran 9 kişi gözaltına alındı.
Vatandaşı dolandıran 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, kendilerini jandarma, polis ve MİT personeli olarak tanıtan veya kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan ve onlar nezdinde hatırının sayıldığından bahisle, farklı vaatlerde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takibin başlatıldığı belirtildi.

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Sahte vaatlerle kandırmışlar

Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde; kendilerinin Bakan, eski Bakan, milletvekili, MİT Müsteşarı ile bağlantılarının olduğunu beyan ederek onların nezdinde hatırlarının sayıldığından bahisle, dava dosyalarından ceza aldırmayacakları, istedikleri kişiyi işe aldırabilecekleri ve sahte engelli raporu alabilecekleri, savcı, hakim ve Yargıtay üyelerine para vererek dava dosyalarından beraat kararı aldırabilecekleri, uyuşturucu ve terör suçundan soruşturma veya kovuşturması devam eden şahıslara para karşılığında sahte ‘muhbir belgesi’ düzenleyerek ceza indirimi aldırabilecekleri, sahte bilirkişi raporu düzenleyebilecekleri, istedikleri kişiyi para karşılığı güvenlik korucusu yaptıracakları ve trafik cezalarını iptal ettirebilecekleri, yakalama kaydı olan şahısları sivil polis kılığındaki kendi adamlarına sahte gözaltı yaptırarak, para karşılığı serbest bıraktırdıkları, uluslararası bağlantıları sayesinde para karşılığında İngiltere vizesi aldırabilecekleri vaatleri ile toplam 27 ayrı ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayında toplam 727 bin lira aldıkları tespit edilmiştir.

Hepsi tutuklandı

23 Haziran 2020 Salı günü saat 06.00’dan itibaren Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde bulunan 15 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, kendisini komiser olarak tanıdan B.B., emekli çavuş olan ve kendisini MİT personeli olarak tanıtan F.K., zabıt katibi olan ve kendisini polis olarak tanıdan S.Ç., meslekten atılan eski polis memuru olan ve yine kendisini polis memuru olarak tanıdan Y.A., Dicle Üniversitesinde eski memur olan ve kendisini komiser olarak tanıdan S.S., kendilerini polis olarak tanıtan M.S.M. ve R.T. ile kendilerini avukat olarak tanıdan E.D. ve E.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca 7 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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