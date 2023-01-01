Burcu Köksal ile tartışma yaşayan CHP'li Hasan Baltacı: Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

"Ama buna rağmen gerek parti meclisindeki bazı ifadelerin gerek kongredeki ifadelerin kamuoyuna yansıdığını üzülerek görüyoruz. Kongrede Grup Başkanvekili Burcu Köksal ve eşi, akrabaları ve yandaşları tarafından atılan tempo tutan o hırsızlar ifadesi, İsmail Saymaz’ın kamuoyuna aktardığı ifadelerin devamıdır. Biz nasıl o ifadelere parti meclisinde ayağa kalkarak onurlu ve haysiyetli bir şekilde karşı koyduysak yarın da bu karşı koyuşu sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. Hiç kimse Kastamonuluların, partililerimizin eşitlik, adalet mücadelesini bu şekilde karalama hakkına sahip değil makamı, mevki ne olursa olsun. Onun için öncelikle parti içerisindeki hukuk yollarına başvuracağız. Bir taraftan da yargıya başvuracağız ama bununla ilgili siyasi mücadelemize de devam ettirmekten bir adım geriye atmayacağız. En geç 24 Eylül’de bir parti meclisi toplantımız olacak. O parti meclisi toplantısında parti meclisi üyelerimiz olacak, genel başkanımız olacak, genel başkan yardımcılarımız olacak ve grup başkan vekillerimiz olacak. Orada herkesin bulunduğu toplantıda Afyon Merkez İlçe Kongresi’nde yaşananlarla ilgili parti organlarının ve genel başkanımızın harekete geçmesini talep edeceğim. Eğer gereği orada yapılırsa eğer bunun gereği parti organlarında yapılırsa başımızın üstünde yerleri olur. Ama yapılmazsa hakkımızı hukukumuzu toplumun vicdanında aramaya devam edeceğiz. Önce parti içerisinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Eğer orada gerekli işlemler yapılmazsa veya orada gereği yapılmazsa biz de kendimizi toplumun, vicdanımıza teslim edeceğiz. Önümüzdeki süreci hep birlikte takip edeceğiz”