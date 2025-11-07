Yeni Şafak
Burdur’da haber alamadıkları yakınlarını ölü buldular

21:567/11/2025, Cuma
IHA
Yakınları eve çilingirle girebildi
Yakınları eve çilingirle girebildi

Burdur'da yalnız yaşayan Nurşen Çelik’ten bir aydır haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının kilitli olması nedeniyle çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 aydır haber alınamayan 45 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nurşen Çelik’ten (45) yaklaşık bir aydır haber alamayan yakınları bugün evine geldi. Kapının kilitli olması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Çelik’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Çelik’in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılacak otopsinin ardından Çelik’in ölüm nedeni netlik kazanacak. Çelik’in 1 ay önce ayağının kırıldığı ve bu sebeple evden çıkamadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



