Burdur’da mahsur kalan keçiler ekipler tarafından kurtarıldı

Burdur’un Bucak ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Bucak ilçesinde bulunan Kartallı Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.’ye ait ait 3 keçi otlamaya çıktıkları sırada kayalıklarda mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından keçiler 3 saatlik çalışmanın ardından 40 metre yükseklikte mahsur kaldıkları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.
