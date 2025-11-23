Ormanlık alanda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Mahsur kalan Yirmibeş'in, aracını park ettikten sonra mahsur kaldığı öğrenildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Mehmet Yirmibeş, AFAD ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yirmibeş’i güvenli alana ulaştırdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Mehmet Yirmibeş (44), aracını park ettikten sonra bölgede mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan Mehmet Yirmibeş'i bularak güvenli alana ulaştırdı.
