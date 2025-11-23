Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ormanlık alanda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

19:1323/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Mahsur kalan Yirmibeş'in, aracını park ettikten sonra mahsur kaldığı öğrenildi.
Mahsur kalan Yirmibeş'in, aracını park ettikten sonra mahsur kaldığı öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Mehmet Yirmibeş, AFAD ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yirmibeş’i güvenli alana ulaştırdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Mehmet Yirmibeş (44), aracını park ettikten sonra bölgede mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan Mehmet Yirmibeş'i bularak güvenli alana ulaştırdı.


#Bursa
#ormanlık alan
#mahsur kalma
#kurtarma
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig puan durumu 13. hafta: Lig'de dengeler değişiyor! İşte güncel puanlar