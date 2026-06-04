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Bursa'da bıçaklı kavga: Olaya sivil polis müdahale etti

Bursa'da bıçaklı kavga: Olaya sivil polis müdahale etti

18:274/06/2026, Perşembe
IHA
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Bursa'daki bıçaklı kavgaya sivil polis müdahale etti
Bursa'daki bıçaklı kavgaya sivil polis müdahale etti

Bursa’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya sivil polis ekipleri müdahale etti. Şahısları ayırmak için havaya uyarı ateşi açılırken, olay sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan biri yanında bulunan bıçağı çıkararak karşısındaki kişiye saldırmak istedi.

2 kişi gözaltına alındı

Olay sırasında bölgede bulunan sivil polis ekipleri kavgaya anında müdahale etti. Şahısların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak ve çevredeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla havaya iki el uyarı ateşi açtı.

Polisin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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