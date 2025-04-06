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Bursa'da otomobil istinat duvarına çarptı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Bursa'da otomobil istinat duvarına çarptı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

08:116/04/2025, Pazar
DHA
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Kazada can kaybı yaşanmazken, anne ve iki çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada can kaybı yaşanmazken, anne ve iki çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ufuk Y.'nin (40) kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Ankara istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ufuk Y. yönetimindeki 16 Z 7432 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ufuk Y.'nin eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. İhbar kaza yerine üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#bursa
#trafik kazası
#ankara

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