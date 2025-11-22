Yeni Şafak
Bursa'daki festivalde 2 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı

Bursa'daki festivalde 2 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı

18:1622/11/2025, Cumartesi
DHA
Bursa'da "Balık Festivali" düzenlendi
Bursa'da "Balık Festivali" düzenlendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Balık Festivali" düzenlendi. Düzenlenen festivalde 400 kilo hamsi pişirilirken 2 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki balık festivalinde, 2 bin kişiye yaklaşık 400 kilo balık ekmek ikram edildi.


Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde, Kumla Kayık Sahipleri ve Amatör Balıkçılık Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı Uğur Gök öncülüğünde, Kumla Muhtarı Kazım Ata’nın da desteğiyle 'Balık Festivali' düzenlendi. Kumla’nın kültürüne ve deniz geleneğine katkı sunmayı amaçlayan festivalde yaklaşık 2 bin kişiye balık ekmek ikram edildi. Bölge halkı, festivalde balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 400 kilo hamsinin pişirilip 2 bin kişiye dağıtıldığı gün boyu süren festivalde udi Vedat Kaptan ve ekibi de sahneye çıktı.






