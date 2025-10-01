BUSKİ su kesintisi tarihlerinde güncelleme yapıldığını açıkladı: İlçe ilçe su kesintisi programı

Yeni Şafak
11:221/10/2025, Çarşamba
BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 1 Ekim - 10 Ekim arasında yapacağı planlı su kesintisinde güncelleme yapıldığı duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;
"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir."
denildi.



