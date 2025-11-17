Bütün kayıtlar silinmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz 25 Nisan’da İmamoğlu’nun konutuna ait 19 Mart’tan önceki 15 gün, gözaltı günü olan 19 Mart ve sonraki 3 güne ilişkin kamera görüntülerinin teminini istedi. Savcılık kamera kayıt cihazlarının gözaltı sürecinde sökülüp farklı kişilere teslim edildiğini, cihazlara müdahale edildiğini ve her iki cihazın da “boş” halde ele geçirildiğini belirtti. İddianamede, cihazların sökülmesi, taşınması ve tahrip edilmesiyle ilgili zincir değerlendirildi ve “Şüpheli şahısların bu şekilde hareket etmelerinden anlaşılacağı üzere kamera kayıtlarında suç örgütünün faaliyetlerine dair delil niteliğinde görüntüler olabileceği değerlendirilmiştir” tespiti yer aldı.