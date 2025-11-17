Bütün kayıtlar silinmiş

Yeni Şafak
İmamoğlu suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun, Rumeli Hisarı’ndaki konutuna ait kamera kayıtlarını sildirdiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz 25 Nisan’da İmamoğlu’nun konutuna ait 19 Mart’tan önceki 15 gün, gözaltı günü olan 19 Mart ve sonraki 3 güne ilişkin kamera görüntülerinin teminini istedi. Savcılık kamera kayıt cihazlarının gözaltı sürecinde sökülüp farklı kişilere teslim edildiğini, cihazlara müdahale edildiğini ve her iki cihazın da “boş” halde ele geçirildiğini belirtti. İddianamede, cihazların sökülmesi, taşınması ve tahrip edilmesiyle ilgili zincir değerlendirildi ve “Şüpheli şahısların bu şekilde hareket etmelerinden anlaşılacağı üzere kamera kayıtlarında suç örgütünün faaliyetlerine dair delil niteliğinde görüntüler olabileceği değerlendirilmiştir” tespiti yer aldı.


Kamera konusunda uzmanlar

Yeni Şafak’ın ilk kez 25 Nisan’da Türkiye’ye duyurduğu İmamoğlu’nun gizli Le Meridien Otel toplantısında da kameraların bantlandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu’nun “para kasaları” olarak tabir edilen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile otelde gizli görüşme organize ettiği, korumalar otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapattıktan 50 dakika sonra İmamoğlu’nun görüşmeye geldiği belirlenmişti.



