​Büyük temizlik.

İlk KHK darbeden bir hafta sonra yayınlandı. 677 sayılı KHK’da 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler yer aldı. FETÖ ile bağı bulunan özel eğitim kurumları, sağlık kurumları, özel öğrenci yurtları, sendika ve vakıflar kapatıldı. Darbeye karışanlar başta olmak üzere kamudan

ilk ihraçlar için düğmeye basıldı.

YAŞ’IN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

668 nolu KHK ile de TSK’dan ihraçlar devam etti. FETÖ’ye destek olan yayın organlarının faaliyetlerine son verildi. Yüksek Askeri Şura toplantısının tarihi değiştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilat yapısı yeniden düzenlenerek sivil otoriteye bağlandı. OHAL sürecinde iflas erteleme yasağının da yer aldığı 669 nolu KHK ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına bağlandı. YAŞ’ın yapısı değiştirildi.

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ÖZLÜK HAKLARI DÜZENLENDİ

670 nolu KHK ile FETÖ'nün kapatılan kurumlarının mal varlıkları hazineye devredildi. OHAL kapsamında soruşturma ve kovuşturmaya uğrayanlara ait kişisel verilerin soruşturma ve incelemeyi yürüten kurumlarla paylaşılması düzenlendi. Bir sonraki KHK ile de askeri pilot ve personel teminine yönelik özlük haklarında düzenleme yapıldı. Genelkurmay Başkanlığına atanma kriterleri belirlendi. FETÖ’nün cirit attığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kapatıldı.

YETKİ BELGELERİ İPTAL EDİLDİ

TBMM, Sayıştay ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı gibi birçok kamu kurumundan ihraçlar 672 sayılı KHK ile yapıldı. 673 nolu KHK ile FETÖ bağlantısı olduğu tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edildi. 674 sayılı KHK ile Adli Tıp Kurumu’nun görev ve yetkileri yeniden düzenlendi. 675 nolu KHK ile OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar ile bunların sahibi gerçek ve tüzel kişilere karşı 17 Ağustos 2016 tarihinden önce davaların düşmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

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GELECEĞE FETÖ ÖNLEMİ

Örgütün gelecekte devlette yapılanmasını önlemek için memuriyet girişlerinde güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması 676 nolu KHK ile zorunlu hale getirildi. Devlet üniversitelerinde rektörlerin atanmasında uygulanan seçim yönetimi kaldırıldı. 22 Kasım 2016’da çıkarılan 678 nolu KHK ile de 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit olanların yakınları zorunlu askerlikten muaf tutuldu. Kayyum atanan belediyelerde, belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesine olanak sağlandı.

OHAL KOMİSYONU KURULDU

679 nolu KHK ile göreve iadeler gerçekleştirildi. Daha önce kapatılan bazı derneklerin açılmasına olanak sağlandı. 680 sayılı KHK ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayanların Türkiye vatandaşlıklarından çıkarabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. 685 nolu KHK ile de Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

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EĞİTİME DÜZENLEME

KHK’larla birlikte eğitim alanında da önemli düzenlemeler yapıldı. 687 nolu KHK ile öğrenci etüt eğitim merkezleri

özel öğretim kurumları arasından

çıkarıldı. Belediyeler tarafından kurulan sosyal etkinlik merkezleri yeni bir özel öğretim kurumu olarak hayata geçirildi. Süreç içerisinde göreve iadeler de

sürerken 689 sayılı KHK ile örgüt ile iltisaklı STK’lar kapatıldı.