Büyükçekmece Belediyesi’nde gözaltı: Temelsiz villaya rüşvetle ruhsat

CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor. Bu kervana Büyükçekmece Belediyesi de eklendi. Hasan Akgün yönetimindeki Büyükçekmece Belediyesi, temel atılmadan inşa edilen 140 lüks villalık projeye imar vermiş. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede imarla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından soruşturma başlattı.





HİÇBİRİNDE TEMEL YOK

Villaların zemini kepçeyle açılınca hiçbirinde temel olmadığı görüldü.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Ünlü bir inşaat firması tarafından ilçede Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki “4mevsimistanbul” adlı projede 140 lüks villanın temel atılmadan yapıldığı tespit edildi. Zorunlu olan fore kazıkları çakılmayan, sismik kontrolleri gerçekleştirilmeyen ve yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadığı villalarla ilgili sahte rapor düzenlendiği ortaya çıktı.





İNŞAAT RUHSATI NASIL VERİLDİ?

Belediye görevlilerinin rüşvet ile usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen Mali Şube polisleri, raporları üniversite öğretim üyelerinden kurulu bilirkişi heyetine inceletti. Heyetten 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Mali Şube polisleri, dün sabah rüşvetçilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.





BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Aralarında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.’nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altın ele geçirildi. Gözaltındaki 4 kişi, belediye binasına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Bu esnada çekim yapan bir gazeteci belediye önündeki grup tarafından darp edildi.





HASAN AKGÜN: İNSANLIK HALİDİR

Belediye yetkililerinin temelsiz inşaata göz yumması, “İstanbul’u depreme böyle mi hazırlayacaksınız” sorusunu akıllara getirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “İnsanlık halidir. Hata varsa herkes o hatasını düzeltmek için yola çıkar, özür diler, düzeltir” derken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Hasan Akgün başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız” açıklamasında bulundu.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş da operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşlı bir kadına öfkelenerek kadının boğazını sıkıp küfür etti.





Hepsi yıkılacak

Temelsiz inşa edilen villaların 50 milyon TL’den satışa sunulduğu öğrenildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan ayında iskan verilmesi öngörülen 140 villanın, usule uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılması için İstanbul Valiliği’ne yazı yazdı. Villaları inşa eden firmanın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inşaat firması ile Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde birçok ortak inşaat projesi yaptıkları öğrenildi.



