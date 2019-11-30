Cahit Özkan: Bu işin Türkiye karşıtı kişilerle olamayacağını anlattık

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Avrupa Birliği, Avrupa coğrafyasında bölgesel ve küresel barışı hayata geçirmek, ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı, hukuk istikrarını sağlamak istiyorsa Türkiye tam da anahtar ülkedir." dedi.

Cahit Özkan (Solda) ve Sergey Lagodinsky (Sağda) selamlaştı.

Özkan, Meclis'te, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.

Cahit Özkan, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Lagodinsky'e, Avrupa Birliği'nin tüm kurucu değerlerinin Anadolu'da olduğunu anlattıklarını aktaran Özkan, "Tarih boyunca tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu medeniyetinin, bugün Avrupa medeniyetiyle beraber tüm insanlığa barış, adalet, huzur getireceğini ifade ettik." diye konuştu.

Ancak Türkiye karşıtı tavır içerisinde olan, Türkiye karşıtlığını bir siyasi gıdaya dönüştüren kişilerle bu işin olamayacağını anlattıklarını kaydeden Özkan, şunları söyledi:

"Suriyeli sığınmacılar konusunda duyarsız kalındığını dile getirdik"

"Türkiye'yi suçlayacaksın, Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaksın, sonra da 'müzakere yapalım' diyeceksin; bunun olamayacağını söyledik. Suriyeli sığınmacılar konusunda duyarsız kalındığını da dile getirdik."

"Önyargı ile Türkiye'ye bakılması doğru değil. 'Sorun çözücünün tavrı peşinen belli ise oradan sonuç çıkmaz' ifadelerini kullandık.

Avrupa Parlamentosunda Türkiye'ye düşmanca tavır içerisinde olan, AB içindeki terör yanlısı yapıdan Lagodinsky de rahatsız."

AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğu anlatıldı

Cahit Özkan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacının ortada olduğunu anlattı.

"Kazan kazan" anlayışının burada geçerli olduğunun altını çizen Özkan, "Avrupa Birliği, Avrupa coğrafyasında bölgesel ve küresel barışı hayata geçirmek, ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı, hukuk istikrarını sağlamak istiyorsa Türkiye tam da anahtar ülkedir. Bu değerler ışığında Türkiye çok kritik bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.